Fotomaç'ın haberine göre, başkan adaylarından Yiğit Şardan 'ın teknik direktörünün hazır olduğu iddia edildi. Seçilmesi durumunda Fatih Terim 'le çalışmayı düşünmeyen Şardan'ın yabancı bir hoca getirmek istediği ifade edildi. Bu isimle ilgili G.Saray camiasında çok farklı dedikodular var.

Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan Rudi Garcia'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.