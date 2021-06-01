Haberler Galatasaray Galatasaray başkan adayından flaş karar! Fatih Terim yerine Rudi Garcia

başkan adayından flaş karar! yerine

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün başkan adayları arasında bulunan Yiğir Şardan'ın, seçilmesi halinde sözleşmesi sona eren ile yola devam etmeyeceği ifade edilirken, Terim yerine 'yı takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da teknik direktör sürprizi! Başkan adayı Terim yerine Rudi Garcia dedi

Fotomaç'ın haberine göre, başkan adaylarından 'ın teknik direktörünün hazır olduğu iddia edildi. Seçilmesi durumunda 'le çalışmayı düşünmeyen Şardan'ın yabancı bir hoca getirmek istediği ifade edildi. Bu isimle ilgili G.Saray camiasında çok farklı dedikodular var.

Galatasaray'da teknik direktör sürprizi! Başkan adayı Terim yerine Rudi Garcia dedi

'ın, göreve gelmesi durumunda 'le çalışmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Şardan'ın adayı ise belli oldu.

Galatasaray'da teknik direktör sürprizi! Başkan adayı Terim yerine Rudi Garcia dedi

Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan 'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da teknik direktör sürprizi! Başkan adayı Terim yerine Rudi Garcia dedi

ÖZÜR DİLEMELİ

Bu dedikodulardan belki de en dikkat çekeni ise 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan ve henüz yeni bir takımla anlaşmayan 'yla ilgili... Şardan ekibinin, Fransız hocayla bir ön görüşme yaptığı ve 57 yaşındaki teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da teknik direktör sürprizi! Başkan adayı Terim yerine Rudi Garcia dedi

ALBAYRAK SESSİZ

'ın listesinde Terim'le yakın dostluğu bulunan Abdurrahim Albayrak da bulunuyor. Ancak ikilinin son dönemde yaşanan tartışmalardan dolayı aralarının açık olduğu belirtiliyor. Albayrak'ın Terim'le ilgili sessizliği de buna bağlanıyor.

Galatasaray'da teknik direktör sürprizi! Başkan adayı Terim yerine Rudi Garcia dedi

, St. Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, Roma, Marsilya ve Lyon'da teknik adam olarak görev yaptı.

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