Haberler Galatasaray Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

'da paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların bu sezon da 'dan kiraladığı , isteneni verememişti. Galatasaray'da daha önce şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu için 'un devreye girdiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Onyekuru'nun transferini yönetimden talep etti. İşte yaşanan gelişmeler... | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı için devrede... Kanat oyuncusu transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Yunan ekibinin, Nijeryalı futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

Teknik Direktörü Pedro Martins'in takıma faydalı olacağını belirterek oyuncuyu özel olarak istediği ifade edildi. Olympiakos'un Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal'la da anılmıştı. Son olarak da Onyekuru gündeme geldi.

Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

BEDAVA RESMEN
taraftarı, Onyekuru için yönetimin harekete geçmemesini eleştirdi. Sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlıklar yapan Nijeryalı yıldızın kaçırılmamasını isteyen taraftarların sosyal medyada şu mesajları attı:

Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

'Onyekuru'dan vazgeçilmiş' diyorlar umarım doğru değildir. @metehantimur270
Onyekuru'nun elden kaçması, imparatorun durumu, geç kalacak transferler, yeni yönetimin uyum ve kulübe hakimiyeti derken ciddi bir kaos bekliyor bizi... @cimbom_vakti10
4.3 milyon euro'ya bir Onyekuru daha bulsanıza! Mutlaka alınmalı. @nullhub
Sıfır tecrübeli, 2 tane gol atmış adamlara, 3 milyon istiyorlar. @ BerkeZor
Kamp görmüş Onyekuru büyük katkı yapar ve bedava resmen. Kafayı yiyeceğim. @busrasaays

Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

11 HAZİRAN SON
, devre arasında 'yu 3. kez kiralık olarak renklerine katarken sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenmişti. Eğer sarı-kırmızılı kulüp, 11 Haziran'a kadar 'ya 4 milyon 350 bin euro ödeme yaparsa Nijeryalı futbolcunun bonservisini alabilecek.

Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

22
'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Özellikle son şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

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