Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

'Onyekuru'dan vazgeçilmiş' diyorlar umarım doğru değildir. @metehantimur270

Onyekuru'nun elden kaçması, imparatorun durumu, geç kalacak transferler, yeni yönetimin uyum ve kulübe hakimiyeti derken ciddi bir kaos bekliyor bizi... @cimbom_vakti10

4.3 milyon euro'ya bir Onyekuru daha bulsanıza! Mutlaka alınmalı. @nullhub

Sıfır tecrübeli, 2 tane gol atmış adamlara, 3 milyon istiyorlar. @ BerkeZor

Kamp görmüş Onyekuru büyük katkı yapar ve bedava resmen. Kafayı yiyeceğim. @busrasaays