Galatasaray'da Henry Onyekuru paniği! Elden kaçıyor ve taraftar...

Galatasaray'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için Olympiakos devrede... Kanat oyuncusu transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Yunan ekibinin, Nijeryalı futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği kaydedildi.
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins'in takıma faydalı olacağını belirterek oyuncuyu özel olarak istediği ifade edildi. Olympiakos'un Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal'la da anılmıştı. Son olarak da Onyekuru gündeme geldi.
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Galatasaray taraftarı, Onyekuru için yönetimin harekete geçmemesini eleştirdi. Sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlıklar yapan Nijeryalı yıldızın kaçırılmamasını isteyen taraftarların sosyal medyada şu mesajları attı: