Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu umudu! İşte o karar

Son dakika transfer haberleri: 'da umudu! İşte o karar

’e yükselen , ’nu tecrübe kazanması için 1 yıl daha kiralama kararı aldı. yönetimi de hemen devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu umudu! İşte o karar

Süper Lig'in son bölümünde istikrarlı bir şekilde şans bulan ve bunu da çok iyi değerlendirerek A Milli Takıma kadar yükselmeyi başaran için çok önemli bir gelişme yaşandı. Halil Dervişoğlu'nun bonservisini elinde tutan kulübü 'ne yükseldi. Premier Lige yükselmeseydi 'te Halil Dervişoğlu'nu kullanmayı düşünen Brentford yönetimi karar değiştirdi. Takvim'in haberine göre; Halil gelecek vaad ettiği için satılmayacak ancak kiralanacak.

BRENTFORD İZİN VERECEK

Bu gelişme üzerine Halil'i kadroda tutmak isteyen yönetimi hemen harekete geçti ve Brentford yönetimine talebini iletti. Halil'in de 'da oynamaya istekli olması nedeniyle Brentford kulübünün büyük ihtimalle milli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı 1 yıl daha giymesine izin vereceği iddia edildi. Halil Dervişoğlu'nun bonservis maliyetinin 5 milyon Euro civarında olması nedeniyle Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu rakamı ödemek istemiyordu.

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