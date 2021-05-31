Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Son dakika transfer haberi: 'nin eski futbolcusu 'ı istiyor

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averaj ile 'a kaptan Galatasaray'da transer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda hem lig de hem de 'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 'nin eski futbolcusunun Galatasaray'a transfer olmak istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:05
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

TERİM VE 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

31 Mayıs'ta Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

19 Haziran'daki seçime hazırlanan 'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise "Takımı kim çalıştıracak?" sorusunu akıllara getiriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Bu belirsizliklerin yanı sıra, takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

"MURIQI CİMBOM'U İSTİYOR"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'nin de gündeminde olan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Uzundurukan, Muriqi'nin Türkiye'ye dönerse 'da forma giymek istediğini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

İTALYANLARDAN ALMAYA İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberde de Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Lazio'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Lazio'nun Vedat'ı bonservisi ile yollamak istediği ancak 3 takımın kiralama formülünü düşündüğü de vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

18 sezon başında 'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Muriç, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.

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