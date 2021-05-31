Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

TERİM VE 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ 31 Mayıs'ta Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

19 Haziran'daki seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise "Takımı kim çalıştıracak?" sorusunu akıllara getiriyor.