Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'ı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
TERİM VE 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
31 Mayıs'ta Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
19 Haziran'daki seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise "Takımı kim çalıştıracak?" sorusunu akıllara getiriyor.
Bu belirsizliklerin yanı sıra, takımın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.
"MURIQI CİMBOM'U İSTİYOR"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.
Uzundurukan, Muriqi'nin Türkiye'ye dönerse Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.
İTALYANLARDAN ALMAYA İDDİASI
İtalyan basınında yer alan haberde de Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Lazio'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi.
Lazio'nun Vedat'ı bonservisi ile yollamak istediği ancak 3 takımın kiralama formülünü düşündüğü de vurgulandı.
18 sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Muriç, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.