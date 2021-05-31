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Son dakika spor haberi: Fatih Terim'e teklif var! "Gel görüşelim"

Son dakika spor haberi... 'daki geleceği yeni gelecek yönetime bağlı olan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'de teklif var. Başkanı Alafouzos, Galatasaray’la anlaşması bugün sona eren Fatih Terim’i Yunanistan’a davet etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'e teklif var! "Gel görüşelim"

Başkan 'in sözleşme yenilemeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in 'la sözleşmesi bugün resmen sona erdi. Lille ve ile anılan başarılı hocanın ismi, son olarak komşuda konuşulmaya başladı. Başkanı Giannis Alafouzos'un, 'un futboldaki egemenliğini yıkmak için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği iddia edildi. Alafouzos'un bizzat tecrübeli teknik adamı arayarak futbol sohbeti yaptığı ve bundan çok memnun kaldığı, ardından da ailesiyle birlikte Atina'ya davet ettiği belirtildi. Boloni'de uzun süre ısrar ettiği için sportif direktörü 'den memnun olmayan Panathinaikos Başkanı Alafouzos'un, futbol şubesini tamamen Fatih Terim'e emanet etmeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

SÜRE İSTEDİ
Panathınaıkos Başkanı Giannis Alafouzos'un teklifinden memnun kalan Fatih Terim'in Galatasaray'ın seçimlerini de işaret ederek düşünmek için süre istediği kaydedildi.

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