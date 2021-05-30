Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray'a eski yıldızı mesaj gönderdi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın geri dönmek isteyen eski yıldızını duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Yuto Nagatomo'dan haber geldi.
Bu sezonu Marsilya'da geçiren 34 yaşındaki Japon sol bek, menajeri aracılığı ile Galatasaray'a haber yolladı ve "Uygun şartlarda Galatasaray'a dönebilirim" dedi.