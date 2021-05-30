Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren 'ın eski yıldızı sarı kırmızılı takıma dönebilirim mesajı gönderdi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:15
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'a eski yıldızı mesaj gönderdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın geri dönmek isteyen eski yıldızını duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Sol bek arayışlarını sürdüren 'a Yuto Nagatomo'dan haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı haber gönderdi! "Dönebilirim..." (GS spor haberi)

Bu sezonu Marsilya'da geçiren 34 yaşındaki Japon sol bek, menajeri aracılığı ile 'a haber yolladı ve "Uygun şartlarda Galatasaray'a dönebilirim" dedi.

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