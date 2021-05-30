Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Lincoln, Paulinho, Coulibaly, Tarık ve... | GS haberleri

2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın Brentford ekibinden kiraladığı A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Halil Dervişoğlu, takımda geçirdiği süre boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu için girişimler sürüyor.
KENAN KARAMAN
Fortuna Düsseldorf ile sözleşme yenilemeyen ve transfer döneminin gözdesi haline gelen Kenan Karaman için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.