Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kritik tarih: 31 Mayıs! Fatih Terim ve 7 futbolcu...

19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlenen Galatasaray'da 31 Mayıs Pazartesi günü büyük önem taşıyor.

Mustafa Cengiz ve yönetiminin sözleşme yenilemediği teknik direktör Fatih Terim'in G.Saray'daki görevi 31 Mayıs'ta resmen sona erecek.

TEKNİK EKİP DE VEDA EDİYOR

Ayrıca Terim dışında teknik heyetten Levent Şahin, Ümit Davala, Necati Ateş ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan da 31 Mayıs'ta resmi olarak G.Saray'dan ayrılacak.

7 FUTBOLCU SERBEST KALACAK

G.Saray'da ayrılıklar Fatih Terim ve teknik heyetle de sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona erecek olan Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Martin Linnes, Ryan Donk, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir serbest kalacak.