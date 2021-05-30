Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kritik tarih: 31 Mayıs! Fatih Terim ve 7 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: 'da kritik tarih: 31 Mayıs! ve 7 futbolcu...

'da gözler 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, teknik direktör 'in sarı-kırmızılı kulüpte devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda hem deneyimli teknik adamın hem teknik heyetin hem de 7 futbolcunun sözleşmeleri 31 Mayıs Pazartesi itibarıyla resmen sona erecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 19:09
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kritik tarih: 31 Mayıs! Fatih Terim ve 7 futbolcu...

19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlenen 'da 31 Mayıs Pazartesi günü büyük önem taşıyor.

ve yönetiminin sözleşme yenilemediği teknik direktör 'in 'daki görevi 31 Mayıs'ta resmen sona erecek.

TEKNİK EKİP DE VEDA EDİYOR
Ayrıca Terim dışında teknik heyetten , , Necati Ateş ve kaleci antrenörü da 31 Mayıs'ta resmi olarak G.Saray'dan ayrılacak.

7 FUTBOLCU SERBEST KALACAK
G.Saray'da ayrılıklar Fatih Terim ve teknik heyetle de sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona erecek olan , , , , , ve serbest kalacak.

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