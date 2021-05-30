Son aday Kerimoğlu!

Hafta sonu yasakları kalkmaz ve seçim yapılamazsa yönetim görevine devam edecek. Yeni bir tarih belirlenecek ve Başkan Mustafa Cengiz, hoca bulmak zorunda kalacak. Zira 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu maçına çıkacak olan sarı- kırmızılı takımın 10 Haziran'da hazırlık kampı başlayacak. Bülent Korkmaz, Hasan Şaş ve Okan Buruk'dan sonra Tugay Kerimoğlu da adaylar arasına eklendi. Seçim tarihine göre Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması için Kerimoğlu'na teklif götüreceği öğrenildi.