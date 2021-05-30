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Son aday Kerimoğlu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz adayları arasına yeni bir isim ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son aday Kerimoğlu!

Hafta sonu yasakları kalkmaz ve seçim yapılamazsa yönetim görevine devam edecek. Yeni bir tarih belirlenecek ve Başkan Mustafa Cengiz, hoca bulmak zorunda kalacak. Zira 20 Temmuz'da 2. Ön eleme turu maçına çıkacak olan sarı- kırmızılı takımın 10 Haziran'da hazırlık kampı başlayacak. , ve 'dan sonra Tugay Kerimoğlu da adaylar arasına eklendi. Seçim tarihine göre Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ne hazırlaması için Kerimoğlu'na teklif götüreceği öğrenildi.

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