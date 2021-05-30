İki yıldız birden

Galatasaray'da görev süresinin sonuna gelen yönetim transfer çalışmalarını da aksatmamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde iki gurbetçi isim öne çıktı: Kenan Karaman ve Kaan Ayhan... Brentford'un Halil Dervişoğlu için 10 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından Kenan listenin ilk sırasına oturdu. Düsseldorf ile sözleşmesinin sona ermesi, 27 yaşındaki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Tabii bu çok kolay bir imza olmayacak. Zira ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra milli futbolcuya, Avrupa'dan da talipler var. Galatasaray'ın dolgun bir ücret ve imza parası vererek öne çıkabileceği belirtiliyor. Sassuolo'da kadroya girmekte zorlanan Kaan Ayhan'la da yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki stoperin öncelikle kiralanması planlanıyor. Ancak bu seçenek olmazsa oyuncu bonservisiyle alınmaya çalışılacak.