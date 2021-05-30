2 yıl faiz ödemesi yapmayacak olan sarı kırmızılı kulüp, 1.4 milyar TL olan krediyi ise 10 yılda geri ödeyecek. Galatasaray ayrıca, döviz cinsinden aldığı Aktifbank'taki kredisinden de kurtulup geri ödemesini TL üzerinden yapacak. Ziraat Bankası ve Denizbank'taki kredileri ise devam edecek.

O İMZALARI ATMAMIZ ŞARTTI

Başkan Mustafa Cengiz, kulüp için son derece önemli olan Bankalar Birliği anlaşması ve Seçimli Genel Kurul hakkında açıklamalarda bulundu.