Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak Seçimli Genel Kurul'unda aday olmama kararı alan başkan Mustafa Cengiz, bir haftadır evinde tedavi görmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor.
Cengiz, kulübün iyiliği için bir an önce sonuçlandırılması gereken Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasını hasta yatağında imzalayıp, borç yapılandırmasını tamamladı.
ANLAŞMANIN VADESİ 10 YILA ÇIKTI
Bu imza ile birlikte anlaşmanın vadesi 9 yıldan 10 yıla uzatılırken, Galatasaray'ın 250 milyon TL'lik borcu ödenecek ve vadesi geçmiş borçları da kapatılacak.