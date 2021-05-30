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Başkanı 'den flaş itiraf! "Pandemi olmasa takımı..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün başkanı , yaptığı açıklamada seçimlere dair konuştu. Cengiz, "Açık söyleyeyim; pandemi olmasa istifa ederdim. Fakat pandemi koşulları nedeniyle Galatasaray daha zor bir tablo içine düşebilirdi. Bu yüzden istifa etmedim." dedi. İşte Cengiz'in konuşmasının tamamı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

Kulübü'nün 19 Haziran'da yapılacak Seçimli Genel Kurul'unda aday olmama kararı alan başkan , bir haftadır evinde tedavi görmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

Cengiz, kulübün iyiliği için bir an önce sonuçlandırılması gereken Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasını hasta yatağında imzalayıp, borç yapılandırmasını tamamladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

ANLAŞMANIN VADESİ 10 YILA ÇIKTI
Bu imza ile birlikte anlaşmanın vadesi 9 yıldan 10 yıla uzatılırken, 'ın 250 milyon TL'lik borcu ödenecek ve vadesi geçmiş borçları da kapatılacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

2 yıl faiz ödemesi yapmayacak olan sarı kırmızılı kulüp, 1.4 milyar TL olan krediyi ise 10 yılda geri ödeyecek. ayrıca, döviz cinsinden aldığı Aktifbank'taki kredisinden de kurtulup geri ödemesini TL üzerinden yapacak. Ziraat Bankası ve Denizbank'taki kredileri ise devam edecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

O İMZALARI ATMAMIZ ŞARTTI
Başkan , kulüp için son derece önemli olan Bankalar Birliği anlaşması ve Seçimli Genel Kurul hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

"Geleceği temiz bir bırakmak istedim göreve gelecek yeni yönetime. Ben seçimlerle değil, Bankalar Birliği anlaşması ve borç yapılandırması ile uğraştım. Bu imzaları atmasak, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için lisanslama ile ilgili sıkıntıları oluşabilirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

YÖNETİM KURULU LİSTEM HAZIRDI
Yönetim Kurulu listem, imzalarım, hazırdı ama seçime girmedim. İmzalar toplansa da 'Ben son olarak aday olmak istemiyorum' dedim.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM...

Geride kalan 3 yılda kulübü iyi yönetmişiz ki, bugün 6 başkan adayı birden var. Takımı bırakmayı, istifa etmeyi çok düşündüm. Açık söyleyeyim; pandemi olmasa istifa ederdim. Fakat pandemi koşulları nedeniyle daha zor bir tablo içine düşebilirdi. Bu yüzden istifa etmedim."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

YiĞiT ŞARDAN'LA BiR KELiME DAHi KONUŞMADIM
, Başkanlığı'na aday olanlarla hiçbir temasının olmadığını özellikle vurgulayarak, şunları söyledi:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

"Benim kimseyle iş birliğim yok. Göreve aday olmak isteyen herkesi, tüm kurul üyelerini serbest bıraktım. Başkan adayları arasında olan Yiğit Şardan ile bir kelime dahi konuşmadım.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamar! "İstifa ederdim"

Sadece Abdurrahim Albayrak ile konuştum ve kararını bana ilettikten sonra da kendisine hizmetleri için teşekkür ettim." (Hürriyet)

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