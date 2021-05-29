Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri | Joe Aribo'ya şok öneri! "Galatasaray'ın seviyesinden daha iyi"

Son dakika transfer haberleri | 'ya şok öneri! "'ın seviyesinden daha iyi"

'i 2. sırada bitiren 'da transfer çalışmaları sürüyor. şampiyonu 'ın orta sahası 'nun adı Galatasaray ile anılıyordu. Bu transferi değerlendiren efsanesi , Galatasaray ile ilgili şok sözler söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:51
Son dakika transfer haberleri | Joe Aribo'ya şok öneri! "Galatasaray'ın seviyesinden daha iyi"

'in efsane isimlerinden , transferde adı ile anılan 'nun sarı-kırmızılı takıma gitmemesi gerektiğini söyledi.

'a konuşan İskoç isim, "Bence Aribo Galatasaray'ın seviyesinden daha yüksek. Saygısızlık yapmak istemem, harika bir takım Galatasaray ama bence 'e, 'in alt sıralarındaki takımlara kolayca gidebilir. Neden 'ye gitmek istiyor, bilemiyorum. Güneşi seviyorsa ayrı. Sanırım Galatasaray'da problemler de var, finansal olarak da çok iyi durumda değiller. 'ta bir şeyler öğreniyorken neden gitmek istiyor ki?" ifadelerini kullandı.



42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST

Futbola 'de 'da başlayan Aribo, 2015'te 'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

GERRARD'IN PRENSİ OLDU

Rangers'ın hocası 'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.

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