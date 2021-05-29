Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'ın yeni golcüsü Nijerya'dan!

İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak.

AHMED MUSA ÖNERİLDİ



Sarı-Kırmızılılar'a daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmed Musa önerildi. Milliyet'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi Nasr'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle 2 aylığına ülkesinin takımlarından Kano Pillars'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi.