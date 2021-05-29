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Son dakika transfer haberleri | 'ın yeni golcüsü 'dan!

'i 2. sırada bitiren , başkanlık seçimini beklerken mevcut yönetim çalışmalarını sürdürüyor. ve ile anlaşma sağlayan Aslan, forvet bölgesi için de harekete geçti. Sarı kırmızılılara 'dan haber geldi. Ülkesinin takımıyla 2 aylık sözleşme imzalayan , Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:07
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'ın yeni golcüsü Nijerya'dan!

İç transferde 'nun sözleşmesini uzatan , sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 'den ayrılan stoper ve ile yollarını ayıran ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak.

AHMED MUSA ÖNERİLDİ

Sarı-Kırmızılılar'a daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet önerildi. Milliyet'in haberine göre ekibi 'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle 2 aylığına ülkesinin takımlarından 'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi.

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