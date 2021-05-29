Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

Son dakika transfer haberleri | 'a 'den süper kanat!

ekiplerinden , başkanlık seçimi için geri sayıma geçti. Sarı kırmızılılarda mevcut başkan ve yönetim ise 19 Haziran'da yapılması planlanan seçime kadar çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda takıma bir kanat transferi yapmak isteyen Aslan, ekiplerinden forması giyen o isme kancayı taktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:27
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

'i averajla ikinci sırada bitiren 'da büyük bir belirsizlik söz konusu. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gitmeyi planlayan sarı kırmızılılarda mevcut yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

Aslan'da teknik direktör 'in de durumu belirsizliğini koruyor. , tecrübeli teknik adamla devam etmeyeceğini duyurdu. Terim, haziran ayında sarı kırmızılıların başında olmayacak.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

Takımı yeni teknik direktör belli olana kadar 'nin çalıştırması beklenirken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

, ve gibi kiralık isimlerin takımdan ayrılmasının ardından orta saha ve kanat arayışına geçen , gözünü 'ya çevirdi.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

Aslan'ın hedefinde ekiplerinden forması giyen Sebastián Villa var. 3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Villa'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

Bu sezon ile 13 maça çıkan sol kanat oyuncusu takımına 4 gollük katkı sağladı.

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