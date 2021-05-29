Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da gelecek sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor... basını yıldız 10 numara için Galatasaray'ın resmi teklif yapacağını açıkladı. İşte 'un istediği rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Takvim'in derlediği habere göre; Sarı-Kırmızılı kurmayların 'un yıldız oyuncusu Konstantinos Fortounis için kulübüyle temasa geçileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı geçen Konstantinos Fortounis'te en istekli kulübün , olduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

medyasında Sportime'ın haberine göre henüz resmi bir teklif gelmese de 'ın çok yakın bir süre zarfında bu teklifi yetkililerine yapması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

OLYMPIAKOS DÜNYALARI İSTİYOR!

Haberde 'un, yıldız oyuncusu için 10 milyon Euro düzeyinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Ancak 'ın teklifinin daha düşük olacağı, satın alma opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Bu sezon formasıyla toplam 46 maça çıkan Fortounis 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncu, 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nda 9 gol kaydetti.

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