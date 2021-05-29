Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Yunan medyasında Sportime'ın haberine göre henüz resmi bir teklif gelmese de Galatasaray'ın çok yakın bir süre zarfında bu teklifi Olympiakos yetkililerine yapması bekleniyor.





OLYMPIAKOS DÜNYALARI İSTİYOR!



Haberde Olympiakos'un, yıldız oyuncusu için 10 milyon Euro düzeyinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.