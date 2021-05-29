Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Takvim'in derlediği habere göre; Sarı-Kırmızılı kurmayların Olympiakos'un yıldız oyuncusu Konstantinos Fortounis için Yunan kulübüyle temasa geçileceği öğrenildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı geçen Konstantinos Fortounis'te en istekli kulübün Galatasaray, olduğu ifade ediliyor.
Yunan medyasında Sportime'ın haberine göre henüz resmi bir teklif gelmese de Galatasaray'ın çok yakın bir süre zarfında bu teklifi Olympiakos yetkililerine yapması bekleniyor.
OLYMPIAKOS DÜNYALARI İSTİYOR!
Haberde Olympiakos'un, yıldız oyuncusu için 10 milyon Euro düzeyinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Ancak Galatasaray'ın teklifinin daha düşük olacağı, satın alma opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.
Bu sezon Olympiakos formasıyla toplam 46 maça çıkan Fortounis 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncu, 54 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nda 9 gol kaydetti.