Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'in ardından Florya ona emanet! Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: 'in ardından Florya ona emanet! Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri...Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı ekipte seçim gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Teknik direktör 'in sözleşmesi de 31 Mayıs itibariyle sona erecek. Yeni başkan ve teknik direktör belli olana kadar Ceyhun Müderrisoğlu Florya'yı emanet alacak. Peki, Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:48
Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'in ardından Florya ona emanet! Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | GS haberleri

Spor Toto Süper Lig'i 'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör 'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Yeni başkan ve teknik direktör belirlenene kadar Florya'yı emanet alması beklenen Ceyhun Müderrisoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında?

CEYHUN MÜDERRİSOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, , Yimpaş Yozgatspor ve gibi takımlarda oynamıştı.

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