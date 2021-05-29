Haberler Galatasaray Kaan Ayhan geliyor

geliyor

Cimbom her hocanın kadrosunda isteyeceği milli yıldızı renklerine bağlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Kaan Ayhan geliyor

Aslan'da transfer çalışmaları seçimlerden bağımsız şekilde devam ediyor. kalsa da yerine bir başka hoca gelse de her teknik adamın takımda görmek isteyeceği bir isim olan konusunda ciddi mesafe alındı. Mevcut yönetimin 2. Başkanı hem Sassuolo hem de oyuncuyla temas kurdu. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Aslan'a sıcak bakıyor.

2.5 MİLYON EURO

, milli takımda da forma giyen Kaan Ayhan'dan onayı alırken Sassuolo ile pazarlıklar da başladı. İtalyan temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Kaan'ın da istekli olması bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon çok iyi bir ilk devre oynamıştı. İkinci devrede koronavirüse yakalanınca formasını yitirmişti. Stoper, sağ bek ve orta sahada oynayabiliyor.

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