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İmparator kontratının son günlerinde tesislere geldi. Yeni sezon için çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Fatih Terim Florya'da
Sarı-kırmızılılarda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan ile ipler tamamen koptuktan sonra 'in seçim döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu. İmparator, 'daki tatilini yarıda keserek dün Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz "Beni düşman gören biriyle yola devam etmem" demişti. Terim kontrat bitimi olan ay sonuna kadar çalışacak. 19 Haziran'a kadar ise takım hocasız kalacak.
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