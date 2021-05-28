Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray 'da bir yandan seçim hareketliliği sürerken diğer yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

ALPASLAN VE AYTAÇ TAMAM!

Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. 2 oyuncuyla transfer döneminin başlamasıyla resmi sözleşme imzalanacak.