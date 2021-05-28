Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

Son dakika spor haberleri: 'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

'ne 2. eleme turundan katılacak , sezonu erken açmak zorunda kaldı. 'ne gruplardan katılmanın mali ve prestij anlamındaki öneminin farkında olan sarı-kırmızılılar, takımdaki eksik bölgelere bir an önce takviye yapmak için kolları sıvadı. Bir süredir operasyonu sürdüren Aslan, 4 yıldızda mutlu sona yaklaştı. Transferleri en erken şekilde bitirmek isteyen , transfer döneminin başlamasıyla üst üste imzalarla şov yapacak. İşte gündem yaratan transfer harekatının detayları ve yeni 4 Aslan...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:15
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan 'da bir yandan seçim hareketliliği sürerken diğer yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan , sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

ALPASLAN VE AYTAÇ TAMAM!
Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. 2 oyuncuyla transfer döneminin başlamasıyla resmi sözleşme imzalanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

KAAN AYHAN BOMBASI!
, geçen sezon da transferi için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ!
Sassuolo'da 19 maça çıkan ve corona virüsüne yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan, 'a gelmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Kaan Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo ile görüşen , bu konuda da belli bir yol almış durumda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

HALİL DERVİŞOĞLU ZORA GİRDİ!
, geçen sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor ancak sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve dün de Azerbaycan'a karşı çıktığı ilk milli maçta ilk golünü atan Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için kulübü 10 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

Brentford'un genç oyuncunun fiyatını 10 milyon Euro seviyesine çekmesi, bu transferin zora girmesine sebep oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

HEDEFTEKİ İSİM KENAN KARAMAN!
Halil Dervişoğlu transferinin zora girmesinin ardından yönetimi, Bundesliga 2 ekibi Düsseldorf'tan ayrılan ve serbest kalan milli futbolcu Kenan Karaman'ı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

Türkiye'den başka talipleri de olan Kenan Karaman'ın vereceği karar, 'ın forvet transferindeki yol haritasını da belirleyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer bombaları patlıyor! 4 imza birden

KENAN KARAMAN İLE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Karaman'a Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Kenan Karaman Düsseldorf'ta çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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