Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

Son dakika spor haberleri: 'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve ...

19 Haziran'da seçime gidecek , teknik direktör ile yeni sözleşme imzalamadığı için o tarihe kadar hocasız kalacak. Transfer operasyonu sekteye uğrayan sarı-kırmızılılarda 12 oyuncunun da sözleşmesinin sona ermesi kadro paniği yaşanmasına neden oldu. 'ın finalinde 'e kaybetmesi sonrası 'ne katılım için 1 tur fazla oynamak zorunda kalacak , sezonu da erken açacak. Peki başkanı ve hocası belli olmayan Galatasaray'da şimdi ne olacak? İşte o kritik tarih ve yaşanan gelişmelerle ilgili tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:01
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

, 19 Haziran'da seçime gidecek ve 'le yeni bir anlaşma yapılmaması nedeniyle o tarihe kadar hocasız kalacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

SEZON ERKEN AÇILACAK!
ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak. 'ın 'nde kupayı 'e kaptırması Galatasaray'ın işine gelmedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

Bu gelişmeyle sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak. 'ın gruplarına kalması için artık 3 tur geçmesi gerekecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

SÖZLEŞMESİ BİTEN İSİMLER DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Ayrıca 5 kiralık, 12 oyuncunun (Gedson, Arda, Onyekuru, Halil, Sarachi / Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener, Etebo) sözleşmelerinin sona ermesi de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde herkesi düşündürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

İlk maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak olan Cimbom'u 2. eleme turunda üç takım bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Celtic (İskoçya), PSV Eindhoven (Hollanda) ve Sparta Prag (Çekya) ekiplerinden biriyle eşleşecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

MOSTAFA MOHAMED OYNAYAMAYACAK!
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Mısır'dan geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mısır Olimpik Milli Takımı'na seçilen Mostafa Mohamed, 'ın 20-21 Temmuz'da oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

KADRO PANİĞİ
Kulübü, 19 Haziran'da yapılması beklenen seçimlerden 2 hafta sonra, UEFA'ya 25 kişilik kadrosunu bildirmesi gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası için transfer süreci daha kritik hale gelirken listenin nasıl şekilleneceği şimdilik bilinmiyor.

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