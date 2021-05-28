Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim öncesi kadro paniği! Kritik tarih ve Devler Ligi...

Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek ve Fatih Terim'le yeni bir anlaşma yapılmaması nedeniyle o tarihe kadar hocasız kalacak.
Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek ve Fatih Terim'le yeni bir anlaşma yapılmaması nedeniyle o tarihe kadar hocasız kalacak.
SEZON ERKEN AÇILACAK!
Galatasaray ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı Villarreal'e kaptırması Galatasaray'ın işine gelmedi.
Bu gelişmeyle sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak. Aslan'ın Devler Ligi gruplarına kalması için artık 3 tur geçmesi gerekecek.
SÖZLEŞMESİ BİTEN İSİMLER DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Ayrıca 5 kiralık, 12 oyuncunun (Gedson, Arda, Onyekuru, Halil, Sarachi / Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener, Etebo) sözleşmelerinin sona ermesi de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde herkesi düşündürüyor.
İlk maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak olan Cimbom'u 2. eleme turunda üç takım bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Celtic (İskoçya), PSV Eindhoven (Hollanda) ve Sparta Prag (Çekya) ekiplerinden biriyle eşleşecek.
MOSTAFA MOHAMED OYNAYAMAYACAK!
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Mısır'dan geldi.
Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mısır Olimpik Milli Takımı'na seçilen Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın 20-21 Temmuz'da oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.
KADRO PANİĞİ
Galatasaray Kulübü, 19 Haziran'da yapılması beklenen seçimlerden 2 hafta sonra, UEFA'ya 25 kişilik kadrosunu bildirmesi gerekiyor.
20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası için transfer süreci daha kritik hale gelirken listenin nasıl şekilleneceği şimdilik bilinmiyor.