Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Son dakika spor haberleri: 'ın averajla şampiyonluğu sonrası 'dan 'ya şok mektup! ile Hataysporlu ne konuştu?

'de geçtiğimiz sezonun şampiyonunu gol averajı belirledi. 84'er puanla ligi tamamlayan ve 'ın ikili averajının da eşit olması nedeniyle ipi göğüsleyen taraf averajla belli oldu. Sezon boyunca rakibine göre daha fazla gol atan siyah-beyazlılar +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'ın 39. haftada 'u konuk ettiği maçtan 7-0 galip ayrılması tartışmalara neden oldu. ekibinde performansıyla okları üzerine çekerken maç sonrası takımdan gönderildi. Beşiktaşlı ile Hataysporlu Billong arasında yaşandığı öne sürülen diyalog spor gündemine bomba gibi düştü. Sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'dan 'ya flaş bir mektup gitti. Peki şimdi ne olacak? Aboubakar ve Billong ne konuştu? İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:47
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

'de 2020-21 sezonu şampiyonu averajla belli oldu. ve sezonu 84'er puanla bitirdi ve siyah-beyazlılar daha çok gol atmasının sağladığı avantajla +2 averajla ipi göğüsleyen taraf oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

'ın 39. haftadaki karşılaşmasında 7-0 galip gelmesi gündem yarattı ve çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Özellikle ekibinde 'un performansı tartışma konusu oldu. İki Kamerunlu Billong ve Beşiktaşlı arasında yaşandığı iddia edilen diyalog deprem etkisi yarattı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

İLK HAMLE KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN!
Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Ölene dek araştıracağım" dediği Karagümrüklü futbolcuların sevinç gösterisi ile bazı yönetici, teknik adam ve futbolcuların ortaya attığı iddiaların araştırılması için TFF'ye başvuran kulüpler, Etik Kurulu'nu göreve çağırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

'in sona ermesinin ardından Riva'ya adeta bomba etkisi yaratan bir mektup düştüğü iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Mektubu gönderen: Kulüpler Birliği Vakfı. Gönderildiği adres: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu.

Konu: Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından 2020-21 sezonunun son 8 haftasıyla ilgili şike, teşvik vs. iddialarının araştırılması.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bazı kulüplerle ilgili yaptığı açıklamaların mektubun çıkış noktasına sebep olduğu öne sürüldü. Çebi gibi bazı kulüp başkanı, yönetici, teknik adam ve futbolcuların bazı maçlar, futbolcular, kaleciler ve hakemler hakkındaki ilgili imalarının mektubun iletilmesinin asıl nedeni olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

ETİK KURULU GÖREVE ÇAĞRILDI!
Çebi'nin "Ölene dek araştıracağım" dediği Karagümrüklü futbolcuların sevinç gösterisi ile bazı yönetici, teknik adam ve futbolcuların ortaya attığı iddiaların araştırılması için TFF'ye başvuran kulüpler, Etik Kurulu'nu göreve çağırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

BİR HAMLE DE GALATASARAY'DAN GELDİ!
Kulüpler Birliği Vakfı'nın, 'de son 8 haftanın incelenmesi konusunda TFF'ye yaptığı başvurunun ardından bir hamle de 'dan geldi...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

UEFA'YA RESMİ MEKTUP GÖNDERİLDİ!
Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı kulüp, 'ın Atakaş 'u 7-0 yendiği maçtan önce iki takımın Kamerunlu futbolcuları Vincent ve Jean-Claude arasındaki görüşmelerin incelenmesi için TFF ve nezdinde resmen harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

ABOUBAKAR İLE BILLONG NE KONUŞTU?
Beşiktaşlı 'ın 'a milli takım sözü verdiği ve sonrasında Hataysporlu oyuncunun kariyerinde ilk kez Kamerun Milli Takımı'na seçildiği iddiası, 'ın başvuru gerekçelerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

MAÇ SONRASI KOVULDU!
'da , maçı sonrası takımdan gönderildi. Hatayspor cephesinden yapılan açıklamada ayrılığa gerekçe olarak, 27 yaşındaki futbolcunun maçtan bir gün önce ayağına dövme yaptırması gösterildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Dövme yaptıran futbolcunun 1 hafta ayağı ağrıyacağını belirten cephesi, 'un maçında her topa sırtını döndüğünü ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

5-0'KEN OYUNDAN ALINMIŞTI!
karşılaşmasına ilk 11'de başlayan , ilk yarı sonunda skor 5-0 iken oyundan alınmıştı.

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