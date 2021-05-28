Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Süper Lig'de 2020-21 sezonu şampiyonu averajla belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray sezonu 84'er puanla bitirdi ve siyah-beyazlılar daha çok gol atmasının sağladığı avantajla +2 averajla ipi göğüsleyen taraf oldu.
Süper Lig'de 2020-21 sezonu şampiyonu averajla belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray sezonu 84'er puanla bitirdi ve siyah-beyazlılar daha çok gol atmasının sağladığı avantajla +2 averajla ipi göğüsleyen taraf oldu.
Beşiktaş'ın 39. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında 7-0 galip gelmesi gündem yarattı ve çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
Özellikle Akdeniz ekibinde Billong'un performansı tartışma konusu oldu. İki Kamerunlu Billong ve Beşiktaşlı Aboubakar arasında yaşandığı iddia edilen diyalog deprem etkisi yarattı.
İLK HAMLE KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Ölene dek araştıracağım" dediği Karagümrüklü futbolcuların sevinç gösterisi ile bazı yönetici, teknik adam ve futbolcuların ortaya attığı iddiaların araştırılması için TFF'ye başvuran kulüpler, Etik Kurulu'nu göreve çağırdı.
Süper Lig'in sona ermesinin ardından Riva'ya adeta bomba etkisi yaratan bir mektup düştüğü iddia edildi.
Mektubu gönderen: Kulüpler Birliği Vakfı. Gönderildiği adres: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu.
Konu: Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından 2020-21 sezonunun son 8 haftasıyla ilgili şike, teşvik vs. iddialarının araştırılması.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bazı kulüplerle ilgili yaptığı açıklamaların mektubun çıkış noktasına sebep olduğu öne sürüldü. Çebi gibi bazı kulüp başkanı, yönetici, teknik adam ve futbolcuların bazı maçlar, futbolcular, kaleciler ve hakemler hakkındaki ilgili imalarının mektubun iletilmesinin asıl nedeni olduğu belirtildi.
ETİK KURULU GÖREVE ÇAĞRILDI!
Çebi'nin "Ölene dek araştıracağım" dediği Karagümrüklü futbolcuların sevinç gösterisi ile bazı yönetici, teknik adam ve futbolcuların ortaya attığı iddiaların araştırılması için TFF'ye başvuran kulüpler, Etik Kurulu'nu göreve çağırdı.
BİR HAMLE DE GALATASARAY'DAN GELDİ!
Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Süper Lig'de son 8 haftanın incelenmesi konusunda TFF'ye yaptığı başvurunun ardından bir hamle de Galatasaray'dan geldi...
UEFA'YA RESMİ MEKTUP GÖNDERİLDİ!
Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendiği maçtan önce iki takımın Kamerunlu futbolcuları Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong arasındaki görüşmelerin incelenmesi için TFF ve UEFA nezdinde resmen harekete geçti.
ABOUBAKAR İLE BILLONG NE KONUŞTU?
Beşiktaşlı Aboubakar'ın Billong'a milli takım sözü verdiği ve sonrasında Hataysporlu oyuncunun kariyerinde ilk kez Kamerun Milli Takımı'na seçildiği iddiası, Galatasaray'ın başvuru gerekçelerinden biri oldu.
MAÇ SONRASI KOVULDU!
Hatayspor'da Billong, Beşiktaş maçı sonrası takımdan gönderildi. Hatayspor cephesinden yapılan açıklamada ayrılığa gerekçe olarak, 27 yaşındaki futbolcunun maçtan bir gün önce ayağına dövme yaptırması gösterildi.