Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın averajla şampiyonluğu sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya şok mektup! Aboubakar ile Hataysporlu Billong ne konuştu?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bazı kulüplerle ilgili yaptığı açıklamaların mektubun çıkış noktasına sebep olduğu öne sürüldü. Çebi gibi bazı kulüp başkanı, yönetici, teknik adam ve futbolcuların bazı maçlar, futbolcular, kaleciler ve hakemler hakkındaki ilgili imalarının mektubun iletilmesinin asıl nedeni olduğu belirtildi.