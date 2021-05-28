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Son dakika spor haberi: 'da başkan adayı listesini teslim etti!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi başkan adaylarından , listesini divan kurulu başkanlığına sundu. Elmas'ın listesinde 'in avukatı 'in bulunması dikkat çekti. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 13:57
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas listesini teslim etti!

Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan , listesini divan kurulu başkanlığına iletti.

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Elmas, "Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız... Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde 'in avukatı 'in bulunması dikkat çekti.

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