Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas listesini teslim etti!

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Burak Elmas, listesini divan kurulu başkanlığına iletti.

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Elmas, "Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız... Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in bulunması dikkat çekti.