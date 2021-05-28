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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

Son dakika transfer haberi: 'de averaj ile şampiyonluğu 'a kaptran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 'nde eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılarda gündem orta saha. transferi bitirmek için gün sayıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira, Gremio ve Cortinthians ile anlaşamadı. Son olarak Çin'in Suning takımında forma giyen ve şu an boşta olan orta saha, Avrupa liglerden birisinde forma giymeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

Zira Brezilya'da transfer sezonu tamamlandı. Bir süre önce Alex'in 'la centilmenlik anlaşması imzaladığı iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

Taraflar arasındaki anlaşmanın 31 Mayıs itibarıyla dolacağı ifade edildi. Eğer bu süre içinde sarıkırmızılılar, Alex ile sözleşme imzalayamazsa 31 yaşındaki oyuncunun farklı bir takıma imza atabileceği belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

"'da Fenerbahçeli Alex etkisi yaratır" denilen tecrübeli futbolcu için şimdi gözler, on numara arayan Mustafa Cengiz yönetimine çevrildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

2016 yılında 50 milyon euro'ya Shakhtar'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı. Kariyeri boyunca çıktığı 428 maçta ise 172 gol atıp, 72 de asist yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

KAÇMASIN

Alex Teixeira'nın 10 numara, sol kanat ve forvette oynayabilmesi açısından avantaj olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun kaçırılmamasını istiyor.

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