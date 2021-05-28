Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a süper Sambacı! Gözler yönetim kurulunda

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira, Gremio ve Cortinthians ile anlaşamadı. Son olarak Çin'in Suning takımında forma giyen ve şu an boşta olan Brezilyalı orta saha, Avrupa liglerden birisinde forma giymeyi planlıyor.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira, Gremio ve Cortinthians ile anlaşamadı. Son olarak Çin'in Suning takımında forma giyen ve şu an boşta olan Brezilyalı orta saha, Avrupa liglerden birisinde forma giymeyi planlıyor.
Zira Brezilya'da transfer sezonu tamamlandı. Bir süre önce Alex'in Galatasaray'la centilmenlik anlaşması imzaladığı iddia edilmişti.
Taraflar arasındaki anlaşmanın 31 Mayıs itibarıyla dolacağı ifade edildi. Eğer bu süre içinde sarıkırmızılılar, Alex ile sözleşme imzalayamazsa 31 yaşındaki oyuncunun farklı bir takıma imza atabileceği belirtildi.
"Galatasaray'da Fenerbahçeli Alex etkisi yaratır" denilen tecrübeli futbolcu için şimdi gözler, on numara arayan Mustafa Cengiz yönetimine çevrildi.
2016 yılında 50 milyon euro'ya Shakhtar'dan Jiangsu'ya transfer olan yıldız futbolcu, Çin'de 119 maçta 57 gol atarken, 33 de asist yaptı. Kariyeri boyunca çıktığı 428 maçta ise 172 gol atıp, 72 de asist yaptı.
KAÇMASIN
Alex Teixeira'nın 10 numara, sol kanat ve forvette oynayabilmesi Galatasaray açısından avantaj olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun kaçırılmamasını istiyor.