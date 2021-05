Lille ile ilgili sıcak gelişme

Türk oyuncuların büyük katkısıyla şampiyon olan Lille'in, Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz'ü de istediği belirtiliyor. Birkaç gün önce ortaya atılan Fatih Terim'in ayrılan Christophe Galtier'in yerine Fransa şampiyonunun başına geçeceği iddiası ise çok konuşulmuştu. Bu iddiayı daha ileri taşıyacak bir gelişme daha yaşandı.

Fatih Terim'i daha önceki yıllarda Fiorentina'ya götüren ve Milan'la transfer işlerini halleden menajer Moreno Roggi'nin menajer oğlu Matteo, Lille yöneticileriyle bir araya geldi. Roggi'nin oğlunun yaptığı görüşmenin teknik direktör Terim'le ilgili olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Fransa'da henüz karşılık bulmadı.

Burak, Zeki ve Yusuf Yazıcı'nun büyük katkısıyla Fransa'da büyük bir sürprize imza atan Lille'in hocası Galtier, "Vaktimin burada dolduğuna kesin olarak ikna oldum" dedi.