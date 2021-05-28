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ile ilgili sıcak gelişme

Boşta olan Terim, şampiyonu ile anılırken tecrübeli hocaya yakınlığı bilinen Matteo, yönetimi ile görüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Lille ile ilgili sıcak gelişme

Türk oyuncuların büyük katkısıyla şampiyon olan 'in, ve 'ü de istediği belirtiliyor. Birkaç gün önce ortaya atılan 'in ayrılan 'in yerine şampiyonunun başına geçeceği iddiası ise çok konuşulmuştu. Bu iddiayı daha ileri taşıyacak bir gelişme daha yaşandı.

Fatih Terim'i daha önceki yıllarda 'ya götüren ve 'la transfer işlerini halleden menajer 'nin menajer oğlu Matteo, Lille yöneticileriyle bir araya geldi. Roggi'nin oğlunun yaptığı görüşmenin teknik direktör Terim'le ilgili olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Fransa'da henüz karşılık bulmadı.

, ve 'nun büyük katkısıyla Fransa'da büyük bir sürprize imza atan Lille'in hocası Galtier, "Vaktimin burada dolduğuna kesin olarak ikna oldum" dedi.

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