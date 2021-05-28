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Galatasaray'da başkan adayı listesini sundu!

Başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da adaylar da netleşiyor. 6 adayın seçime girmesi beklenirken, listeler de divan kuruluna sunulmaya başlandı. , 19 Haziran'da yapılması planlanan seçim öncesi listesini verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 14:02
Galatasaray'da başkan adayı Işın Çelebi listesini sundu!

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan , listelerini divan kuruluna verdi.

Türk Telekom Stadı'na gelen Çelebi, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

Stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelebi, listelerini 242 ıslak imzayla teslim ettiklerini dile getirerek, "Bunu arttırmamız mümkündü ama kimseden imza istemedik. Müracaatımızı yaptık, tüm kurulların listesini verdik. Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli. Bu mümkün olamadı. Tek liste halinde, bir akil adamın başkanlığında, Galatasaray'ın birliğini sağlayabilecek bir sistem mümkün olabilseydi, çok iyi olurdu. Bunu gerçekleştiremedik. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün üye ve mali yapısıyla ilgili son durumun kendileriyle paylaşılmadığını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Kulübe yeni üye olan arkadaşların listesini bilmiyoruz. Yeni üye olan arkadaşlar genel kuruldan geçmediler. Mali kongre yapılamadı ve ibra olunamadı. Bütün bu süreçlere neden olan arkadaşlar yeniden yönetim kurullarına aday oluyorlar. İbra olmamış ve her şeyi gizleyen arkadaşlar yeni yönetim kurullarına aday olmayı içlerine sindiriyorlarsa, ben Galatasaray'ın geleceğinden daha çok endişe ederim. Son 1-2 yılda üye olan hiç kimseyi bilmiyoruz. Hiçbir mali rakamın içeriğini bilmiyoruz. Her şey gizli saklı. Kuzey Kore'nin yönetimi gibi kapalı bir yönetimle kongreye gideceğiz. Böyle bir genel kurul benim gördüğüm kadarıyla parçalanmışlığı arttıracak. Bunun da gelecek için büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum."

Işın Çelebi'nin yönetim kurulu listesinde, , , , , , , , , , , , , , ve Mehmet Şir yer alıyor.

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