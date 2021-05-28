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Çatı kurulamadı

Dün de Çelebi, adaylara ‘birleşme’ çağrısı yaptı. Yine sonuç çıkmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Çatı kurulamadı

'da günlerdir konuşulan ortak aday ve çatı aday oluşumu tüm çabalara rağmen gerçekleşemedi. İlk olarak 'ın daveti üzerine camianın önemli isimleri bir araya geldi. Başkan adayları ve da toplantıya katıldı. Yapılan telkinlere karşılık iki aday birleşmeye sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Birleşmek için dün de , rakiplerini 'nda buluşmaya davet etti ama karşılık bulmadı. Çelebi, davetinin geri çevrilmesiyle ilgili, "Birlik, beraberlik içinde olalım ve 'tek liste çıkaralım' istedik. Demek istiyorlar ki; biz huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun" diye konuştu.

BUGÜN SON

Galatasaray başkan adaylarının bugün mesai sonuna kadar 44 kişilik listelerini, 100 üyenin imzasıyla birlikte 'na vermeleri gerekiyor. listesini sunan ilk aday olurken liste hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren diğer adaylar da bugün başvurularını yapacak.

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