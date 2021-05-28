Çatı kurulamadı

Galatasaray'da günlerdir konuşulan ortak aday ve çatı aday oluşumu tüm çabalara rağmen gerçekleşemedi. İlk olarak Ünal Aysal'ın daveti üzerine camianın önemli isimleri bir araya geldi. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas da toplantıya katıldı. Yapılan telkinlere karşılık iki aday birleşmeye sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Birleşmek için dün de Işın Çelebi, rakiplerini Türk Telekom Stadı'nda buluşmaya davet etti ama karşılık bulmadı. Çelebi, davetinin geri çevrilmesiyle ilgili, "Birlik, beraberlik içinde olalım ve 'tek liste çıkaralım' istedik. Demek istiyorlar ki; biz huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun" diye konuştu.

BUGÜN SON

Galatasaray başkan adaylarının bugün mesai sonuna kadar 44 kişilik listelerini, 100 üyenin imzasıyla birlikte Divan Kurulu'na vermeleri gerekiyor. Metin Öztürk listesini sunan ilk aday olurken liste hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren diğer adaylar da bugün başvurularını yapacak.