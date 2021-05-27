Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

İspanya La Liga takımlarından Villarreal 'in Manchester United 'ı penaltı atışları sonucunda yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması Galatasaray 'ı da olumsuz yönde etkiledi.

Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray , ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak.

MOHAMED'DEN KÖTÜ HABER!

Başkanlık seçimleri ve Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mostafa Mohamed 'den geldi.