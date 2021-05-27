Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

Son dakika spor haberleri: 'dan 'a şoku!

'da şoku yaşanıyor. 'nde gruplara katılım için ön eleme oynayacak sarı-kırmızılılar, 'ın finalinde 'e yenilmesiyle bir eleme fazla oynayacak. Galatasaray bu durumda Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak. İşte yaşanan şok gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:31
Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

İspanya La Liga takımlarından 'in 'ı penaltı atışları sonucunda yenerek UEFA şampiyonu olması 'ı da olumsuz yönde etkiledi.

Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan , ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

MOHAMED'DEN KÖTÜ HABER!
Başkanlık seçimleri ve Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan 'a bir kötü haber de 'den geldi.

Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

'in Olimpiyatlar'da forması giyecek olması 'ı da olumsuz yönde etkileyecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz oynayacak olan Galatasaray, Mustafa Muhammed'den yararlanamayacak.

Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Manchester United'dan Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku!

, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına eğer 3 Ağustos'ta başlamış olsaydı bu maçlarda forma giyebilecekti.

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