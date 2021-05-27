Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Son dakika spor haberi: 'dan kararı!

Son dakika haberi: 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda transferin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu... Maliyeti ve performansı nedeniyle takımdan ayrılacak isimlerin başında ise geliyor. Sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli futbolcu ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:56
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajla kaybeden 'da, yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

VEDA PLANI HAREKETE GEÇTİ

, büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentiyi karşılayamayan için "veda" planını harekete geçirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

İspanyol basının haberine göre sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncuyla görüşerek bu yaz yolları ayırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

'ın herhangi bir bonservis talebinin olmadığı ve deneyimli futbolcunun ayrılığı için belli fedakarlıklar yapmaya da hazır olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alıyor.

SON DAKİKA