Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da, yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu...
Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da, yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu...
İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor.
VEDA PLANI HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray, büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentiyi karşılayamayan Radamel Falcao için "veda" planını harekete geçirdi.
İspanyol basının haberine göre sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncuyla görüşerek bu yaz yolları ayırmaya karar verdiklerini bildirdi.
Galatasaray'ın herhangi bir bonservis talebinin olmadığı ve deneyimli futbolcunun ayrılığı için belli fedakarlıklar yapmaya da hazır olduğu kaydedildi.
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alıyor.