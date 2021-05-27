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Son dakika haberi: 'la görüştüler! Menajerden açıklama geldi (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Başkan , ile kesinlikle çalışmayı düşünmüyor. Sarı kırmızılı yönetimin bu nedenle hoca arayışları sürürken Jürgen ile görüşme sağlandı. İşte detaylar.. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Klinsmann'la görüştüler! Menajerden açıklama geldi (GS spor haberi)

'da başkan , ile kesinlikle çalışmayı düşünmüyor. 19 Haziran'da kongre yapılacak ancak pandemi yasakları yumuşatılmazsa ertelenme ihtimali de bulunuyor. Sarı kırmızılı yönetimin bu nedenle hoca arayışları sürürken Jürgen ismi de gündeme gelmiş ancak Alman teknik adam yalanlanmıştı.

Bu konuda yöneticilerle, görüşmeyi ayarlayan gurbetçi menajerden açıklama geldi. İkinci başkan 'dan gelen yalanlamanın iki nedeni olabileceğini belirterek, "Ya Klinsmann, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi ya da teklif basına yansıyınca sıkıntı yaşadılar" diyerek görüşmenin gayri resmi de olsa yapıldığını iddia etti.

TOTTENHAM'A SICAK MESAj!

1.5 yıldır takım çalıştırmayan ve sessiz duran Klinsmann, Galatasaray sayesinde Avrupa futbolunda yeniden akıllara geldi. Sarı-kırmızılı ekipten söz etmeyen Alman teknik adam, 'nun yerine kendini 'a önermeyi ihmal etmedi. Klinsmann, "Başkan 'de numaram var. Beni her zaman arayabilir. Tottenham her zaman ilgileneceğiniz bir takımdır" ifadelerini kullandı.

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