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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-kırmızılılar listedeki isimler ile girişimlerini sıklaştırdı. Golcü arayışında olan 'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte o isim ve transferde son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:36
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

'i 2. sırada bitiren 'da transfer çalışmaları başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda girişimler sıklaştırıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Kadrodaki birçok oyuncu ile yolların ayrılması beklenen 'da öncelik Falcao'da...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu güne kadar sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı golcü ile yolların ayrılması hedefleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Mali anlamda da kulübe büyük bir yük olan tecrübeli futbolcu ile bonservis bedeli talep edilmeden yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren 'da gündem forvet transferi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

WIESMANN GÜNDEMDE

İspanyol basınında yer alan haberde 'ın gündeminde Shon Weissman'ın olduğu iddia edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Küme düşen Valladolid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Haberde ile birlikte Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki İsrailli futbolcu bu sezon İspanya'da oynadığı 34 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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