Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası!

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda girişimler sıklaştırıldı.
Kadrodaki birçok oyuncu ile yolların ayrılması beklenen Cimbom'da öncelik Falcao'da...
Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu güne kadar sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı golcü ile yolların ayrılması hedefleniyor.
Mali anlamda da kulübe büyük bir yük olan tecrübeli futbolcu ile bonservis bedeli talep edilmeden yolların ayrılması bekleniyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem forvet transferi.
WIESMANN GÜNDEMDE
İspanyol basınında yer alan haberde Galatasaray'ın gündeminde Shon Weissman'ın olduğu iddia edildi.
Küme düşen Valladolid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Haberde Galatasaray ile birlikte Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki İsrailli futbolcu bu sezon İspanya'da oynadığı 34 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.