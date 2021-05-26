Şardan ve Albayrak iş birliği

Galatasaray'da, daha önce 2006 yılında Özhan Canaydın'a rakip olan ancak seçimi kaybeden Yiğit Şardan bu kez oldukça iddialı... Canaydın'ın ardından en çok oyu alan ikinci isim olan Şardan'ın mevcut yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal'ı yanına alarak seçime gireceği ifade edildi. Ayrıca Murat Yalçındağ, Serkan Sevim, Tayfun Beyazıt, Hakan Üstünberk gibi isimlerin de dahil olması bekleniyor.

LİSELİ TEK ADAY

Galatasaray'ın kongresinde herhangi bir birleşme veya vazgeçen olmazsa Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi, Metin Öztürk, Burak Elmas, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan yarışacak. Adaylar arasında sadece Eşref Hamamcıoğlu'nun, Galatasaray Lisesi mezunu olması dikkat çekiyor. Bu durumun üyeleri ne kadar etkileyeceği merak konusu… Ayrıca Robert Koleji mezunu Şardan da ortaokulu Galatasaray'da okudu.