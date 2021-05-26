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Şardan ve Albayrak iş birliği

Daha önce 2006 yılında 'a rakip olan ancak seçimi kaybeden bu kez oldukça iddialı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Şardan ve Albayrak iş birliği
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Galatasaray'da, daha önce 2006 yılında 'a rakip olan ancak seçimi kaybeden bu kez oldukça iddialı... Canaydın'ın ardından en çok oyu alan ikinci isim olan Şardan'ın mevcut yönetim kurulunda bulunan ve 'ı yanına alarak seçime gireceği ifade edildi. Ayrıca , , , gibi isimlerin de dahil olması bekleniyor.

LİSELİ TEK ADAY

Galatasaray'ın kongresinde herhangi bir birleşme veya vazgeçen olmazsa , , , , ve Yiğit Şardan yarışacak. Adaylar arasında sadece Eşref Hamamcıoğlu'nun, mezunu olması dikkat çekiyor. Bu durumun üyeleri ne kadar etkileyeceği merak konusu… Ayrıca Robert Koleji mezunu Şardan da ortaokulu Galatasaray'da okudu.

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