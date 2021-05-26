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Hernani Cimbom'a

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averaj ile kaçıran Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda gündeme yıldız geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Brezilyalı!

Gedson Fernandes'in durumu henüz belirsizliğini korurken boşalan orta sahayı güçlendirmek isteyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Brezilyalı!

Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen, bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Hernani'yi bedelsiz olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Brezilyalı!

Sarı-kırmızılı yönetim, Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunmayı planlıyor. İtalya'da Serie A'da Parma'nın küme düşmesiyle birlikte serbest kalması beklenen Hernani'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Brezilyalı!

futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ancak teknik heyetin belli olmaması sebebiyle kararsız olduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Brezilyalı!

8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Atletico Paranaense altyapısından yetişen Hernani, 3 sezon Brezilya ekibinde düzenli olarak forma giyen Hernani, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper Brezilyalı!

PARMA'YA ÖNCE KİRALIK GELDİ

Önce Saint Etienne'ye kiralanan Hernani, 2019-2020 sezonu başında 1 milyon euro kiralama ücreti karşılığında Parma'ya verildi. Parma, iyi bir performans sergileyen oyuncunun bonservisini 4.48 milyon euro karşılığında aldı.

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