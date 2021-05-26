Hernani Cimbom'a

Gedson Fernandes'in durumu henüz belirsizliğini korurken boşalan orta sahayı güçlendirmek isteyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı.

Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen, bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Hernani'yi bedelsiz olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.