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Son dakika transfer haberleri: Yeni 10 numara 'dan! 'tan bir adım önde

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren ve transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Ligi ekiplerinden forması giyen Afsha'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın transferde rakibine göre bir adım önde olduğu kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 13:06
Son dakika transfer haberleri: Yeni 10 numara Mısır'dan! Galatasaray Beşiktaş'tan bir adım önde

Ezeli rakipler ile transferde de karşı karşıya geldi. Mısırlı Afsha, devlerinin gündemine geldi. Mısırlı futbolcunun menajeri de basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

ekiplerinden 'de forma giyen Afsha, bu sezon 30 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

MOHAMED MAGDY MORSY (AFSHA) KİMDİR?
mevkisinin dışında sağ ve merkez orta sahada görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla , ve takımlarının formalarını giydi. 'nın da formasını giyen Afsha'nın ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 30 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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