Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray'da yeni sezon kadro mühendisliği çalışmaları son sürat devam ediyor.
Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray'da yeni sezon kadro mühendisliği çalışmaları son sürat devam ediyor.
Transferde birçok isimle temasların sürdüren sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların takımdaki geleceği merak ediliyor.
Fernando Muslera ve Marcao ile sözleşme yenileyen Aslan, kontratları devam eden bazı isimlere veda etmeyi amaçlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Sofiane Feghouli'den flaş bir açıklama geldi.
İşte o sözler...
Falcao ve Diagne'ye kulüp arayan sarı-kırmızılı takımda, Feghouli'nin Olympiakos'a transfer olacağı iddia edilmişti.
TAKIMDAN AYRILMAYACAĞINI AÇIKLADI!
Galatasaray'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu yaptığı açıklamada takımdan ayrılmayacağını ifade etti.
Radyospor'a konuşan Feghouli, "Benim, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmem var. Elbetteki kalacağım ve sözleşmemi tamamlayacağım. Transferle ilgili dedikoduları engelleyemem; ama kesin olarak söyleyeceğim şey, Galatasaray'da devam edecek olmam" dedi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.