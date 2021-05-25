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Son dakika transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren 'da transfer harekatı devam ederken gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimler belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sezonki performansıyla vasatı aşamayan gözden düşen futbolculardan biri oldu. Transferde adı ekibi ile anılan 31 yaşındaki oyuncu transferle ilgili net konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 15:43
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Sezonu ikinci sırada bitiren 'da yeni sezon kadro mühendisliği çalışmaları son sürat devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Transferde birçok isimle temasların sürdüren sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların takımdaki geleceği merak ediliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Fernando Muslera ve Marcao ile sözleşme yenileyen Aslan, kontratları devam eden bazı isimlere veda etmeyi amaçlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Sarı-kırmızılılar, , Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile yollarını ayırmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 'den flaş bir açıklama geldi.

İşte o sözler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Falcao ve Diagne'ye kulüp arayan sarı-kırmızılı takımda, Feghouli'nin Olympiakos'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

TAKIMDAN AYRILMAYACAĞINI AÇIKLADI!
'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu yaptığı açıklamada takımdan ayrılmayacağını ifade etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Radyospor'a konuşan Feghouli, "Benim, 'la 1 yıl daha sözleşmem var. Elbetteki kalacağım ve sözleşmemi tamamlayacağım. Transferle ilgili dedikoduları engelleyemem; ama kesin olarak söyleyeceğim şey, Galatasaray'da devam edecek olmam" dedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Feghouli'den Galatasaray'ı şoke eden sözler!

Bu sezon formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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