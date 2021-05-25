Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için yaptığı hamleler sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da harekete geçti…
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için yaptığı hamleler sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da harekete geçti…
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen AS Roma menajeri Morgan De Sanctis'i aradı.
"Cengiz Ünder'i Türkiye'ye göndereceksen, biz talibiz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Değerini artırsın" dedi.
De Sanctis, şu an için Jose Mourinho'yu beklediklerini söyledi.
Henüz gidecek ya da kalacak oyuncularla ilgili bir karar vermediklerini söyledi.
Ama isterse Cengiz ve menajeriyle konuşabileceklerini, gerekli olan transfer belgesini kendilerine gönderebileceklerini söyledi.
Galatasaray, Mourinho'nun kararına göre Cengiz için hamlede bulunacak.