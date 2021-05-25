Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

Son dakika transfer haberi: için nabız yokladı

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averaj kaçıran Galatasaray yeni sezon çalışmalarına başladı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak çin kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda gündeme 'nin de transfer listesinde olan geldi. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 07:01
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

'nin için yaptığı hamleler sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da harekete geçti…

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

Bir dönem 'da da forma giyen AS Roma menajeri Morgan De Sanctis'i aradı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

"'i Türkiye'ye göndereceksen, biz talibiz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Değerini artırsın" dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

De Sanctis, şu an için Jose Mourinho'yu beklediklerini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

Henüz gidecek ya da kalacak oyuncularla ilgili bir karar vermediklerini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

Ama isterse Cengiz ve menajeriyle konuşabileceklerini, gerekli olan transfer belgesini kendilerine gönderebileceklerini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı

, Mourinho'nun kararına göre Cengiz için hamlede bulunacak.

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