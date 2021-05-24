Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

Son dakika transfer haberleri: 'ın 3 yıldızı 'ye! ve...

'den 'ün transferinde sona gelen, için de girişimlerini sürdüren 'da sözleşmesi sona erecek isimlerin akıbeti merak konusu olmuştu. ve ile nikah tazeleyen 'da kontratları bitecek 3 yıldızın transferinde Göztepe'nin devreye girdiği iddia edildi. İşte o isimler ve transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:06 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:08
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvayan , savunmasını 'ın yıldızıyla güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

Savunmanın ortasında forma giyen Cristian Titi ile sezon devam ederken yollarını ayıran, sözleşmesi biten ile de vedalaşan yönetim, mutlaka en az bir stoper takviyesi yapacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

ÖMER BAYRAM VE LINNES HAMLESİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; teknik direktör Ünal Karaman'ın raporuna göre hareket eden İzmir ekibi, 'dan sağ bek Martin Linnes ve sol bek Ömer Bayram'ı transfer listesine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

DONK SÜRPRİZİ!
Öte yandan , ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçecek. Göz-Göz, transferi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

CAZİP TEKLİF YAPILACAK
, Türkiye'de uzun süre forma giyen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Donk'a cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 3 yıldızı Göztepe'ye! Ryan Donk ve...

Tecrübeli savunmacı, Hollanda'da Waalwijk, Alkmaar, İngiltere'de West Bromwich, Belçika'da Club Brugge formalarını giyerken Türkiye'de Kasımpaşa'da da görev yaptı.

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