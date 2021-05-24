Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'da 'in yerine iki aday! İşte o isimler... ()

Son dakika spor haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da gündem teknik direktör... Başkan 'in, Terim gibi Galatasaray tarihinde önemli bir yeri bulunan o ismi takımın başına getirmeyi düşündüğü öğrenildi. Ayrıca Alman teknik adamın menajeriyle de bir görüşme yapıldığı ifade edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Başkanı ile teknik direktör arasındaki ilişki tamamen koptu. Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Kendisini başkan üstü görüyor. Görevde olduğum sürece sözleşme uzatmam" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Bunun üzerine bir mektup yazan ve sosyal medyadan paylaşan Terim de artık kendilerine yönelik ithamların rutin bir hal aldığını belirterek 'Sadece kendisine acil şifalar dileyebilirim" dedi. Karşılık açıklamalarla köprüler atılmış oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

YAKIN DOSTLUKLARI VAR

19 Haziran'da seçime gidilmesi planlanıyor ancak pandemi şartlarında yeni bir erteleme ihtimali de bulunuyor... Bu nedenle hoca arayışları başlarken Başkan Cengiz'in takımın başına getirmeyi düşündüğü kişinin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Cengiz ile Denizli arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığı biliniyor. Yönetimin önündeki diğer aday ise son olarak Hertha Berlin'i çalıştıran ve boşta olan Jürgen Klinsmann... Alman teknik adam ve menajeriyle de temas kurulduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

4. DÖNEMİ OLACAK

28 Nisan'da Altay'a imza atan ve siyah-beyazlı ekibi playoff finaline taşımayı başaran Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 71 yaşındaki Denizli'yle anlaşma sağlanırsa tıpkı gibi sarı-kırmızılı kulüpte 4. kez dönemine çıkacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

FİNAL SONRASI

ile yola devam etmeyi düşünmeyen yönetiminin, 26 Mayıs'taki play-off finalinin ardından Altay'ın başında olan Mustafa Denizli ile masaya oturulacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

YERLİLER BEKLEMEDE

Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Okan Buruk ve Çağdaş Atan da 'ın yerli hoca adayları arasında yer alıyor. Ancak seçim ve Terim'in durumunun belirsiz olduğu ortamda hiçbir yerli hocanın, masaya oturmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

YUSUF GUNAY GÖRÜŞTÜ

Alman hocaya, Galatasaray'ın durumunu anlattı...

yönetimi seçimin en erken Temmuz ayında yapılabileceğini düşünüyor. Ayrıca "Benim isteğim başkanıyken ölmek; inşallah öyle olur" diyen Cengiz'in de sürpriz yapıp aday olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle hoca çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Özellikle de 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında takımı sahaya çıkaracak, kimsenin de reddedemeyeceği bir teknik direktör aranıyor. Bu adaylardan birisi de Jürgen Klinsmann… Alman hoca ve menajeriyle başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın görüştüğü ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Yusuf Günay, 'ın şartlarını ve durumunu anlattı. Hertha Berlin'in ardından 1.5 yıl takım çalıştırmayan Klinsmann'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yeniden kendisini kanıtlamak isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcının, iyi bir projeye 'evet' diyebileceği de gelen haberler arasında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

B PLANIMIZ VAR!

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, 'le devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Beyaz TV'ye konuşan Hamamcıoğlu, ilk tercihlerinin Terim olduğunu ifade ederken, tecrübeli hocayla anlaşamamaları halinde B planları olduğunu söyledi. "'da çözümsüzlük yoktur. Çok geniş uluslararası ilişki ağımız var. B planımız da var. Ama şu anda açıklamak doğru değil" diye konuştu.

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