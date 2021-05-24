Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine iki aday! İşte o isimler... (GS spor haberi)

Yusuf Günay, Galatasaray 'ın şartlarını ve durumunu anlattı. Hertha Berlin'in ardından 1.5 yıl takım çalıştırmayan Klinsmann'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yeniden kendisini kanıtlamak isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcının, iyi bir projeye 'evet' diyebileceği de gelen haberler arasında...

B PLANIMIZ VAR!



Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'le devam edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Beyaz TV'ye konuşan Hamamcıoğlu, ilk tercihlerinin Terim olduğunu ifade ederken, tecrübeli hocayla anlaşamamaları halinde B planları olduğunu söyledi. "Galatasaray'da çözümsüzlük yoktur. Çok geniş uluslararası ilişki ağımız var. B planımız da var. Ama şu anda açıklamak doğru değil" diye konuştu.