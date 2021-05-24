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Son dakika haberi: 'den ikinci veto 'a! (GS spor haberi)

Son dakika haberi: Bu sezon ilk 11’de 22 maça çıkmadığı için opsiyonu devreye girmeyen deneyimli oyuncu, - geriliminde hocasından yana tavır aldı. ’ın bu hareketi sonrasında Cengiz, kontrat uzatmayı gündemine bile almadı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Mustafa Cengiz'den ikinci veto Arda Turan'a! (GS spor haberi)

Sezon başında 'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan , opsiyon için gerekli ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşamadı. Lig ve 'da toplam 21 kez 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 Mayıs itibarıyla serbest kalıyor. Tecrübeli futbolcunun durumu, hocası gibi belirsizliğini koruyor. Sabah'ın haberine göre; "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmüyorum" diyen Başkan 'in, benzer düşünceye Arda Turan için de sahip olduğu ortaya çıktı.

19 HAZİRAN'I BEKLİYOR

- savaşında Terim'den yana olan 34 yaşındaki oyuncu, bir anlamda Cengiz'i karşısına aldı. Başkan da Arda'ya yeni sözleşme önermeyi gündemine sokmazken, transferde önceliğini yeni imza attırdığı ve 'ya verdi. Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği, hocası Fatih Terim gibi 19 Haziran'daki seçimin gerçekleşmesine bağlı.

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