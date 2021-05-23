Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yanına... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yanına... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: socut ekibi stoper için 22 yaşındaki Meksikalı ’i önerdi. Sol ayaklı stoper arayan Sarı-Kırmızılılar Meksikalı oyuncu için kulübü ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yanına... (GS spor haberi)

kongre sürecini beklese de Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. 'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu Sarı-Kırmızılılar'ın listesine yeni bir stoper girdi.

Takvim'in haberine gçre; 'nın takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki ... Scout ekibinin uzun süredir Vasquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği belirtildi. Abdürrahim Albayrak'ın Meksika kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray Marcao'nun yanına sol ayaklı bir stoper arıyor. Sarı-Kırmızılılar aradığı stoperi ise Meksika'da buldu.

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