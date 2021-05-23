Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Son dakika spor haberleri: 'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

İç transferde 'nın ardından ile de sözleşme imzalayan 'da gözler yeni yapılacak takviyelere çevrildi. Hücum hattına öncelik veren sarı-kırmızılılarda gözden düşen 'nin yerine bir süredir arayışlar devam ediyordu. Cezayirli futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanan , sağ kanadı uçuracak bir ismi renklerine bağlamayı amaçlıyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:41
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden 'da hücum hattı yenilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, sağ kanadı uçurucak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

yönetimi, 'nin beklenen performansı gösterememesi ve yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcudan fayda sağlayamadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

31 yaşındaki oyuncunun Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un gündeminde olduğu iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Feghouli'yi gözden çıkaran , sağ kanat mevkisini Bulgar yıldızla güçlendirmeyi amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

ASLAN'DAN DESPODOV HAMLESİ!
, bonservisi İtalyan ekibi Cagliari'de bulunan Kiril Despodov'un transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

24 yaşındaki futbolcunun sağ kanat mevkisi haricinde forvet arkası ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebilmesi 'ın iştahını kabartıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Geçtiğimiz sezonu Ludogorets'te kiralık olarak geçiren Bulgar futbolcu, ligde çıktığı 16 maçta 4 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı uçuracak transfer! Sağ kanada geliyor

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak belirlenen Kiril Despodov'un kulübü Cagliari ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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