Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den transfer görüşmesi! Halil Akbunar Aslan oluyor

Bu sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor.

HALİL AKBUNAR LİSTEDE!

İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Fatih Terim'in listesinde Halil Akbunar da yer alıyor.

Galatasaray'da haziran ayında yaşanacak genel kurul sonrası teknik direktör olarak görevine devam etmesi halinde Terim, ilk kez milli olan Halil'i de takıma kazandırmayı planlıyor. Göztepe yönetimi de altyapıdan yetişen ve takımda 9. sezonunu tamamlayan Halil'in önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. Euro 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun organizasyon sonrası taliplerinin artmasından endişe eden Göztepe, başarılı kanat oyuncusuna en az 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.





FATİH TERİM HALİL İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde Halil Akbunar ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında.