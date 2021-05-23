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Son dakika spor haberleri: 'den transfer görüşmesi! Akbunar Aslan oluyor

transferde 'in yıldızlarına yöneldi. ve ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör 'in sezonun sona ermesinin ardından temasa geçtiği Akbunar'ın rotasını Galatasaray'a çevireceği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:05
Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den transfer görüşmesi! Halil Akbunar Aslan oluyor

Bu sezon şampiyonluğu averajla 'a kaptıran , 'den 'ün ardından bir yıldızı daha koparmaya hazırlanıyor.

HALİL AKBUNAR LİSTEDE!
ekibiyle sözleşmesi sona eren stoper Alpaslan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen temsilcisinin teknik direktörü 'in listesinde Akbunar da yer alıyor.

Galatasaray'da haziran ayında yaşanacak genel kurul sonrası teknik direktör olarak görevine devam etmesi halinde Terim, ilk kez milli olan Halil'i de takıma kazandırmayı planlıyor. Göztepe yönetimi de altyapıdan yetişen ve takımda 9. sezonunu tamamlayan Halil'in önümüzdeki sezon sona erecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor. 'de mücadele edecek olan kadrosuna dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun organizasyon sonrası taliplerinin artmasından endişe eden Göztepe, başarılı kanat oyuncusuna en az 2 yıllık daha sözleşme teklif edecek.


FATİH TERİM HALİL İLE GÖRÜŞTÜ
Galatasaray'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in de sezon bitiminde ile temasa geçerek nabız yokladığı gelen haberler arasında.

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