Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

SERKAN KORKMAZ - METEOR
Mustafa Cengiz'in bitmek bilmeyen basın toplantısını bir kenara not edin. Keza; '21 Mayıs 2021' tarihi Galatasaray için bir milattır. O gün, -kuvvetle muhtemel- Galatasaray'da her olağan dışı durumda sahne alan ortak aklın çöküşüne tanıklık ettik.
Toparlanması da hayli zor görünüyor. Galatasaray kulübü üyeleri, WhatsApp ve e-posta gruplarında, görüntülü toplantılarda telefon konuşmalarında ciddi bir karamsarlığa gömülmüş durumda... Ortak aklıyla övünen köklü camiada aklı selimden uzaklaşıldığı konuşuluyor. An itibarıyla ortada bir "ortak akıl" falan da kalmadı. Uzlaşmacı, arabulucu, sevilen isimler yılgınlığa saplanmış durumda.
İsmini paylaşmak istemeyen önemli bir eski yönetici bana aynen şunları söyledi; "İdari açıdan ibra edilmemiş bir yönetimin kulübü getirdiği nokta ortada. O günden bugüne yargıdan çıkan kararlarla zaman kazanan Cengiz yönetimi, G.Saray'ın tüm değerlerini hiçe sayıyor. Başkan, ailesini, çalışma arkadaşlarını dahi yok sayacak kadar büyük bir hırsla, üyelerden, sporculardan ve teknik heyetten rövanş almak için uğraşıyor."