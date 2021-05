Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

SERKAN KORKMAZ - METEOR

Mustafa Cengiz'in bitmek bilmeyen basın toplantısını bir kenara not edin. Keza; '21 Mayıs 2021' tarihi Galatasaray için bir milattır. O gün, -kuvvetle muhtemel- Galatasaray'da her olağan dışı durumda sahne alan ortak aklın çöküşüne tanıklık ettik.