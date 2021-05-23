Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Benim edindiğim bilgiye göre 19 Haziran'da şu an öngörülemeyen büyük bir hadise (misal; Allah korusun, büyükçe bir meteorun İstanbul'a çarpması vb) olmadığı takdirde bu seçim yapılacak. Yine de tedbir amaçlı olarak; "başkanın bildiği ama bizim bilmediğimiz önemli bir şey vardır belki" diyeyim bari. Kişiler, kişisel problemler ivedilikle bir kenara bırakılmalı. Keza; uğranacak zarar, kulübün yarışmacı olan tek branşı futbolda kaybedilecek bir sezondan çok daha fazlası. Bu çalan çanlar; onun, bunun, şunun için değil tüm Galatasaray için çalıyor.