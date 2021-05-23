Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Son dakika spor haberi: Usta kalemden 'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi sürecindeki belirsizlik devam ederken, ile arasındaki gerilim sürüyor. yazarı , sarı-kırmızılı takımdaki son durumu değerlendirirken başkanlık seçimiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 07:59
Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

SERKAN KORKMAZ - METEOR

'in bitmek bilmeyen basın toplantısını bir kenara not edin. Keza; '21 Mayıs 2021' tarihi için bir milattır. O gün, -kuvvetle muhtemel- Galatasaray'da her olağan dışı durumda sahne alan ortak aklın çöküşüne tanıklık ettik.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Toparlanması da hayli zor görünüyor. kulübü üyeleri, WhatsApp ve e-posta gruplarında, görüntülü toplantılarda telefon konuşmalarında ciddi bir karamsarlığa gömülmüş durumda... Ortak aklıyla övünen köklü camiada aklı selimden uzaklaşıldığı konuşuluyor. An itibarıyla ortada bir "ortak akıl" falan da kalmadı. Uzlaşmacı, arabulucu, sevilen isimler yılgınlığa saplanmış durumda.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

İsmini paylaşmak istemeyen önemli bir eski yönetici bana aynen şunları söyledi; "İdari açıdan ibra edilmemiş bir yönetimin kulübü getirdiği nokta ortada. O günden bugüne yargıdan çıkan kararlarla zaman kazanan Cengiz yönetimi, G.Saray'ın tüm değerlerini hiçe sayıyor. Başkan, ailesini, çalışma arkadaşlarını dahi yok sayacak kadar büyük bir hırsla, üyelerden, sporculardan ve teknik heyetten rövanş almak için uğraşıyor."

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Farklı jenerasyonlardaki üyelerden de benzer cümleleri duyduğum için bu görüşü isim vermeden de olsa paylaşmak istedim. Tarihin en çok adaylı seçimine doğru gidilmesine karşın, camianın kanaat önderleri ve başkan adayları taşın altına elini koymasını bekledikleri önemli isimlerden "hayır" yanıtını almaktan bıkmış durumda.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

İş dünyasının, sosyal ve akademik çevrelerin önde gelen isimleri seçim sürecinde "ölü taklidi" yapıyor. Elde 4 aday var, en az iki adaylık daha bekleniyor. Örneğin; Turgay Kıran ve İbrahim Özdemir'in 28 Mayıs'ta başvurmaları sürpriz olmayacak.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Kimse kusura bakmasın ama bir izlenimimi paylaşmak zorundayım; üyeleri, listesini vermiş mevcut dört aday, listesini verme ihtimali olan üç-dört isimle oluşturulacak tek bir listeyle seçime girilse bile durumdan pek razı olmayacak bir psikolojide. Hem kimseyi beğenmeyip durumdan yakınıyorlar hem de taşın altına ellerini koymuyorlar. Gerçekten çok acayip, trajikomik bir süreç yaşıyor 116 yıllık kulüp.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Başkan Cengiz'in, kendiyle çalışmayacağını açıkladığı 'i hedefe koyduğu basın toplantısındaki, seçimin haziran ayında yapılmayacağına dair beklentisini her fırsatta vurgulaması kafaları hayli karıştırdı. Ne 'in, ne de listesindeki olası isimlerin adaylığı kulüp üyelerinden başkanlık için destek alabilecek gibi görünmüyor.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Galatasaray'daki krizle ilgili dikkat çeken yorum! "28 Mayıs'ta..."

Benim edindiğim bilgiye göre 19 Haziran'da şu an öngörülemeyen büyük bir hadise (misal; Allah korusun, büyükçe bir meteorun İstanbul'a çarpması vb) olmadığı takdirde bu seçim yapılacak. Yine de tedbir amaçlı olarak; "başkanın bildiği ama bizim bilmediğimiz önemli bir şey vardır belki" diyeyim bari. Kişiler, kişisel problemler ivedilikle bir kenara bırakılmalı. Keza; uğranacak zarar, kulübün yarışmacı olan tek branşı futbolda kaybedilecek bir sezondan çok daha fazlası. Bu çalan çanlar; onun, bunun, şunun için değil tüm için çalıyor.

SON DAKİKA