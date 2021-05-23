Gemileri yaktılar

Lig bitti, Galatasaray'da ortalık karıştı. Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerilim yerini karşılık söz düellosuna bıraktı ve ilişkiler tamamen koptu. Son olarak Cengiz, "Kendini başkan üstünde görüyor. Görevde olduğum sürece sözleşme uzatmam. Ancak çıkıp özür dilerse konuşabiliriz" dedi. Dün de Terim, saat 19.05'te Twitter'dan bir açıklama yayınladı ve "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum" dedi.



ARTIK RUTİN BİR HAL ALDI



Terim, kendi el yazısı ile hazırladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merakın farkındayım. Ancak; mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." Kriz derinleşirken 19 Haziran'daki seçime kadar G.Saray hocasız kalacak gibi görünüyor.



2 YILLIK BÖLÜM SONA ERDİ

Mustafa Cengiz yönetimi, görev sürelerini düşünerek Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Başarılı hocanın 2 yıllık anlaşması sona ererken +3 yıllık opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı bir süre daha kamuoyunu meşgul edecek gibi görünüyor.