Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda Montpellier ile anlaştı

Son dakika transfer haberleri: 'dan ayrılan ile anlaştı

'dan olaylı şekilde ayrılan hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Faslı futbolcunun eski kulübü ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:59
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda Montpellier ile anlaştı

'da yönetimi eleştirdiği mart ayında sözleşmesi feshedilen , eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; , ve bazı kulüplerinden teklif alan Faslı futbolcunun, bir dönem şampiyonluğu yaşadığı Montpellier'i seçtiği ifade edildi.

Yıldız 10 numaranın, maddi açıdan en iyi teklifin Nice'den gelmesine rağmen Montpellier ile gönül bağı olduğu için bu kararı aldığı belirtildi.

Montpellier Başkanı 'in kulüp kapılarını kendisine açmasından dolayı minnettar olan Belhanda'nın, bu hareketten çok etkilendiği vurgulandı.

GALATASARAY'DAN OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI

Galatasaray'ın 2017 yazında 'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol atarken, 26 da asist yaptı.

Faslı 10 numara, bu sezon ise Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belhanda ile 'ın yolları, 10 Mart 2021'de saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için resmen ayrılmıştı.

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