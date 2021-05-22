Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda Montpellier ile anlaştı

Galatasaray'da yönetimi eleştirdiği mart ayında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, eski kulübü Montpellier ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Nice ve bazı Ortadoğu kulüplerinden teklif alan Faslı futbolcunun, bir dönem Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Montpellier'i seçtiği ifade edildi.

Yıldız 10 numaranın, maddi açıdan en iyi teklifin Nice'den gelmesine rağmen Montpellier ile gönül bağı olduğu için bu kararı aldığı belirtildi.

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'in kulüp kapılarını kendisine açmasından dolayı minnettar olan Belhanda'nın, bu hareketten çok etkilendiği vurgulandı.

GALATASARAY'DAN OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI

Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol atarken, 26 da asist yaptı.

Faslı 10 numara, bu sezon ise Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belhanda ile G.Saray'ın yolları, 10 Mart 2021'de saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için resmen ayrılmıştı.