Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

GEDSON KADRODA DÜŞÜNÜLÜYOR!

Bu doğrultuda, Galatasaray'da iyi bir performans gösteren Gedson Fernandes'in gelecek sezonun kadrosunda düşünüldüğü belirlendi.

KİRALIK VERİLMEK İSTENMİYOR!

Portekiz ekibinin Gedson Fernandes'i kiralık olarak göndermeye soğuk baktığı, ancak çok cazip bir teklif durumunda bonservisiyle vermeye açık olduğu belirtildi.