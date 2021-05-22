Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: 'dan kararı! Transfer ve ...

Geçtiğimiz sezon 'in son haftalarında artan performansıyla 'ın şampiyonluk yarışına girmesinde pay sahibi olan , kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrası takıma veda etti. 'ya dönen yıldız futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar transfer için temaslarını sürdürüyor. Aslan'ın satın alma opsiyonuyla kiralamayı amaçladığı 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili bonservisini elinde bulunduran ekibi Benfica'dan flaş bir karar geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:09
Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralamak için ile temaslarına devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

BENFICA TRANSFERİ ZORA SOKUYOR!
Geçtiğimiz sezonun son haftalarında formunu yükselten 'in transferi için uğraş veren 'a genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran zorluk çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

Bu sezon şampiyonluğu Sporting'e kaptıran , gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı ve kadrosunu oluşturmak üzere düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

GEDSON KADRODA DÜŞÜNÜLÜYOR!
Bu doğrultuda, 'da iyi bir performans gösteren 'in gelecek sezonun kadrosunda düşünüldüğü belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

KİRALIK VERİLMEK İSTENMİYOR!
ekibinin 'i kiralık olarak göndermeye soğuk baktığı, ancak çok cazip bir teklif durumunda bonservisiyle vermeye açık olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Benfica'dan Gedson Fernandes kararı! Transfer ve Galatasaray...

Böyle bir teklif gelmemesi durumunda futbolcunun gelecek sezon, 2023'e kadar sözleşmeyle bağlı olduğu takımına katkı sağlamaya çalışacağı ifade edildi.

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