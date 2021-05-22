Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

Kulübün efsanesi olmaktan kaynaklanan başkanlar üstü profili maalesef takıma zarar vermeye başladı. Yeni başkan bu sorunu nasıl çözecek? Terim bu gerçekle barışarak, kendi rolünü doğru belirleyebilecek mi?

Galatasaray başkanlık seçimindeki en önemli detaylardan biri, hatta birincisi bence bu olacak. Terim ile ya da Terim'siz. Terim ise hangi Terim?