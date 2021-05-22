Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı düzenlediği basın toplantısında teknik direktör 'le ilgili sert ifadeler kullanmıştı. yazarı de sarı-kırmızılı takımdaki son süreci değerlendirirken, Terim'e bir eleştiri yöneltti. İşte Ender Bilgin'in yazısında yer alan Fatih Terim sözleri... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 07:23
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

ENDER BİLGİN - HANGİ TERİM?

Birkaç hafta önce bu köşede yazdığım gibi seçim atmosferine girdi. Kulisler hareketlendi. "Taht oyunları" başladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

Gerçi, başkanlık denklemi karışık. Muhtemelen birleşmeler ya da sürpriz isimler de olacaktır. Ama asıl belirlenmesi gereken konu 'in rolü!

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

Hocanın karışacağı ve karışmayacağı konular sağlıklı bir şekilde belirlenebilecek mi? Hadi yekten söyleyelim. Terim hocalık mı yapacak, başkanlık mı?

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

Kulübün efsanesi olmaktan kaynaklanan başkanlar üstü profili maalesef takıma zarar vermeye başladı. Yeni başkan bu sorunu nasıl çözecek? Terim bu gerçekle barışarak, kendi rolünü doğru belirleyebilecek mi?

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

başkanlık seçimindeki en önemli detaylardan biri, hatta birincisi bence bu olacak. Terim ile ya da Terim'siz. Terim ise hangi Terim?

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

'ın başarısı bu zor denklemi kolay hale getirebilecek formülü hayata geçirmekte saklı.

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