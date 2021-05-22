Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim yorumu! "Takıma zarar vermeye başladı"

ENDER BİLGİN - HANGİ TERİM?
Birkaç hafta önce bu köşede yazdığım gibi Galatasaray seçim atmosferine girdi. Kulisler hareketlendi. "Taht oyunları" başladı.
ENDER BİLGİN - HANGİ TERİM?
Birkaç hafta önce bu köşede yazdığım gibi Galatasaray seçim atmosferine girdi. Kulisler hareketlendi. "Taht oyunları" başladı.
Gerçi, başkanlık denklemi karışık. Muhtemelen birleşmeler ya da sürpriz isimler de olacaktır. Ama asıl belirlenmesi gereken konu Fatih Terim'in rolü!
Hocanın karışacağı ve karışmayacağı konular sağlıklı bir şekilde belirlenebilecek mi? Hadi yekten söyleyelim. Terim hocalık mı yapacak, başkanlık mı?
Kulübün efsanesi olmaktan kaynaklanan başkanlar üstü profili maalesef takıma zarar vermeye başladı. Yeni başkan bu sorunu nasıl çözecek? Terim bu gerçekle barışarak, kendi rolünü doğru belirleyebilecek mi?
Galatasaray başkanlık seçimindeki en önemli detaylardan biri, hatta birincisi bence bu olacak. Terim ile ya da Terim'siz. Terim ise hangi Terim?
Galatasaray'ın başarısı bu zor denklemi kolay hale getirebilecek formülü hayata geçirmekte saklı.