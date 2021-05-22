Son dakika GS haberleri | Galatasaray Marcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamada seçime kadar görevlerinin başında olduklarını duyurmuştu. Cengiz yönetimi bu doğrultuda ilk imzasını da attırdı. Aslan, Brezilyalı stoperi Marcao ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşım şu şekilde;

KAP AÇIKLAMASI DA GELDİ!

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı Marcao açıklaması;

CENGİZ, ALBAYRAK VE MARCAO İMZADAN SONRA KONUŞTU

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle;

Marcao'nun hem profesyonel duruşu hem de sahada verdiği haysiyetli duruşu bizi çok mutlu ediyor. O balçık sahada, zemin bozulmasında, Mohamed'e penaltıyı attırmak için zemini düzeltmesini unutamıyorum.

Oyuncularımızın hepsi, özellikle de Marcao'nun son haftalarda verdiği mücadeleye alkış tutarız. İçimizde burukluk oldu ama dönüp baktığımızda 1 gol atsak eşit oluyoruz. Futbolun adaleti var mı, yok. Abdurrahim hep adalet diye bağırdı ama.

Abdurrahim Albayrak;

Abdurrahim Albayrak: Marcao'yla pazarlık döneminde en ufak bir zorlukla karşılaşmadık. Geçen sene de indirim yaptı. Hiçbir gün ben az para alıyorum diye karşıma da çıkmadı. Gözü ve gönlü tok, Galatasaray duruşunu gösterdi. Asil bir insan olduğunu gösterdi.

Marcao;

Galatasaray'da sevgiyi ve birçok şeyi öğrendik. Bugün mutluluktan başka bir şey hissetmiyorum.

Geldiğim günden bu yana yaşadığımız en zor sezon boydu. Pandemi nedeniyle birçok arkadaşımızı kaybettik, taraftarlarımız bizimle değildi, hakem kararları bir tarafa daha yardım eden durumdaydı, adil bir sezon olmadı.

Sonuna kadar mücadele ettik. İşi son maça kadar götürdük, gol averajıyla şampiyonluğu yitirdik. Buradan önemli dersler çıkardık, bu dersler önümüzdeki sezonlarda bize yardımcı olacaktır.

Fatih Terim'i bir hoca olarak değil baba olarak görüyorum. Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldim. Beni o keşfetti. O zamanlar birçok insan bana inanmıyordu. Beni şefeden, güvenen Fatih Hocam oldu. Ona teşekkür ediyorum.