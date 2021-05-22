Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

Son dakika haberleri | yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

ekiplerinden , gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda başkan dün yaptığı açıklamada seçime kadar görevlerinin başında olduklarını duyurmuştu. Cengiz yönetimi bu doğrultuda ilk imzasını da bugün attırıyor. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:43 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:47
Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

'da uzun süredir beklenen imza bugün atılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesini sözleşmesini bugün uzatacak.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

Brezilyalı stoperin ücretine zam da yapılarak 3 yıllık kontrat bugün 'nda imzalanacak.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Daha önce Marcao için 'in devreye girdiği yazılmıştı. Rus eibinin 'a bu transfer için 15 milyon euroluk teklf yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

Ayrıca 'nın devreye girdiği ve 'in haberine göre Marcao'nun menajeriyle de ilk temasların gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yıldız isimle bugün sözleşme imzalayacak! Paylaşım geldi

MARCAO'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

'ın yıldız ismi Marcao, sözleşme haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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