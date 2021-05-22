Son dakika Galatasaray haberleri: Sessizliğini bozdu! Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu

Kulüp tarihinin en yüksek oyuyla 2011'de başkanlığa seçilen Ünal Aysal, 41 aylık görev süresinde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kulüp tarihinin en yüksek oyuyla 2011'de başkanlığa seçilen Ünal Aysal, 41 aylık görev süresinde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Aysal döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı, iki sezon üst üste doğrudan gruplara kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve ikinci tur gördü. Erkek ve kadın basketbol takımları da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılar elde etti.
Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Aysal, seçim süreci, seçim sonrası yapılanma, kendi dönemindeki gelişmeler ve kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.