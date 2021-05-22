Son dakika Galatasaray haberleri: Sessizliğini bozdu! Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu

Kendisi, 'Ne güzel birer sene gidiyorduk. Birden bire 3 senelik teklif nereden çıktı?' dedi. Benim yönümden kasıtlı, planlı bir şekilde Fatih hocayı gönderme yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hatta ertesi gün ben teknik direktör arayışına çıktım, herkesin kapısını çaldım. Hazırlıklı olsaydım bir anda yeni teknik adamı getirirdim ve bu kadar da uğraşmazdım." ifadelerini kullandı.

Aysal, mevcut başkan adaylarının Terim ile ilgili yaptığı açıklamaların zamanlamasını yanlış olarak değerlendirerek, "Fatih hoca, Galatasaray'a yararlı olmuş bir insan. Galatasaray'ın tarihinde yer edindi. Bu kadar sene hiçbir teknik direktör görev almadı. Ancak hepimizin bir kullanım süresi var. İlaçların son kullanma tarihi olduğu gibi insanların da var. Bu yararlılık süresi demek. O yararlılığımızı bir sektörde kaybettiysek şu anda benim yapmaya çalıştığım gibi başka bir sektörde gerçekleştirmemiz mümkün.