Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt! (GS spor haberi)

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in o sözleri:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak; Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.