Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt! (GS spor haberi)

Son dakika haberi: 'den 'e yanıt! ()

Son dakika spor haberi: Tecrübeli teknik adam , sosyal medya hesabından Başkanı 'in açıklamalarına yanıt verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." ifadelerini kullandı. İşte açıklamanın tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:46
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt! (GS spor haberi)

Tecrübeli teknik adam , sosyal medya hesabından Başkanı 'in açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in o sözleri:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak; Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.

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